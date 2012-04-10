Норвежский террорист Брейвик не жалеет о содеянном

Андерс Брейвик намерен заявить на судебном заседании о том, что он не жалеет о содеянном. Напомним, жертвами подрыва в Осло и бойни на норвежском острове Утойя, которые организовал Брейвик в 2011 году, стали 77 человек.

Норвежский террорист заявил, что даже хотел бы зайти дальше в своих намерениях. Об этом заявил адвокат террориста Гейр Липпестад. "Будет очень тяжело слушать его объяснение. Он не только будет защищать свои действия, но, я думаю, собирается сказать, что жалеет лишь о том, что не зашел еще дальше", - цитирует защитника Интерфакс. В ходе предыдущего судебного заседания Брейвик потребовал от властей Норвегии наградить его медалью за борьбу с "исламской колонизацией" его страны.