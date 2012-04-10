В Ливии неизвестные бросили гранату в конвой ООН

На востоке Ливии неизвестные совершили нападение на колонну автотранспорта ООН. Инцидент произошел в городе Бенгази. По данным ООН,в одном из автомобилей находился глава миссии Организации Объединенных Наций в Ливии.

Отмечается, что неизвестные бросили гранату в пять бронированных автомобилей ООН. Машины были припаркованы у обочины дороги, передает Интерфакс. В результате граната пролетела мимо цели, взорвавшись рядом с автомобилями. Жертв и пострадавших нет.