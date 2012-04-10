Старший внук короля Испании сам себя подстрелил

Старший внук испанского монарха Хуана Карлоса I - 13-летний Фелиппе Хуан Фройлан - во время занятий стрельбой случайно выстрелил себе в ногу из винтовки. Это произошло вчера в загородном доме в Сории.



По свидетельству очевидцев, во время тренировки по стрельбе, которая проходила с отцом и сестрой мальчика, произошел случайный выстрел, и пуля попала в правую ногу мальчика.

В настоящее время он находится в столичном госпитале "Quiron", его жизни ничего не угрожает. Сегодня утром мальчика навестила его бабушка - королева София.

Инцидент вызвал бурную дискуссию на страницах местных СМИ. Обсуждается вопрос, почему 13-летнему мальчику разрешили стрелять из оружия. По испанским законам это можно делать лишь по достижении 14 лет, получив соответствующее разрешение в Национальной гвардии, сообщает РИА Новости.

Не исключено, что члены королевской семьи охотились, утверждает сайт Партии защиты животных.



