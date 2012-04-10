Союз писателей Израиля требует извинения от Грасса

Союз писателей Израиля требует извинения от немецкого писателя Гюнтера Грасса. После того, как министр внутренних дел Израиля Эли Ишай в минувшие выходные ввел запрет на въезд в страну немецкого писателя из-за его скандального стихотворения, к этому дело подключился также союз писателей Израиля.

Его председатель, Герцль Хакак требует извинений от Грасса и заявил о том, что «Нобелевская премия писателя не дает иммунитета», цитирует газета "Гаарец" Хакака. В официальном заявлении председателя союза писателей говорится: «Грасс должен очистится от своего прошлого и выразить сожаление в том, что когда-то принадлежал к нацистской армии смерти, так как его страшное заявление бросает тень на всё его произведение».

Напомним, что Грасс опубликовал на прошлой неделе стихотворение, в котором высказал мысль о том, что «Израиль представляет собой угрозу для хрупкого мира на Ближнем Востоке». После этого на писателя обрушилась критика, а также обвинения в том, что он более, чем 60 лет назад служил в войсках СС.