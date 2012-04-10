Экспертиза признала террориста Андерса Брейвика вменяемым

В Норвегии завершилась повторная экспертиза психического состояния террориста Андерса Беринга Брейвика. Согласно выводу экспертов, на момент обследования Брейвик, жертвами которого стали 77 человек, признан вменяемым.

Медики установили, что на момент совершения теракта Брейвик также не находился в состоянии психоза. Однако психиатры выявили, что некоторое расстройство психики у террориста присутствует, в том числе ограниченная способность террориста оценивать окружающую обстановку.

Теракты, по мнению специалистов, он совершил в состоянии расстроенного сознания.Специалисты сделали заключение, что Брейвик способен отвечать за совершенные им действия. Этот вывод экспертов противоречит итогам предыдущего исследования, участники которого посчитали террориста сумасшедшим.

Норвежский националист 22 июля 2011 года в Осло и на острове Утойя устроил теракты, в результате которых погибли 77 человек.