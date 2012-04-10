Во Франции 790 наиболее достойных удостоены наград Почетного легиона

В прошедшие пасхальные праздники президентом Франции Николя Саркози был определен завершающий список удостоенных различных наград ордена Почетного легиона за его пятилетний период руководства страной, опубликованный в «Официальном журнале» республики.

В список вошли 790 особо отличившихся перед Францией собственных граждан и представителей других государств. Среди награжденных такие известные личности как бывший министр экономики Франции, нынешний директор-распорядитель ВМФ Кристин Лагард, известный адвокат по уголовным делам Жан Вейль, посол Франции в Сирии Эрик Шевалье, главный раввин Ален Гольдман.



Двое из списка были удостоены самой высокой награды - Большого Креста. Его получили Ален Ларкан, - профессор медицины, председатель ученого совета фонда Шарль де Голль, и Мари-Хосе Шомбар де Лов, депортированный участник движения сопротивления, президент фонда Памяти о депортации.



Жан Вейль, защищавший Жака Ширак в процессе о создании фиктивных рабочих мест в Париже, дослужился до командира, а Кристин Лагард, директор Международного валютного фонда - до офицера.



Эрик Шевалье, посол Франции в Дамаске, стал рыцарем, так же как боксерша Сара Урахмун, завоевавшая титул чемпиона мира среди любителей в наилегчайшем весе.

Почетный легион, созданный Наполеоном Бонапартом в 1802 году, удостаивает наград представителей особо отличившихся перед Францией, воспринимаемых как "престижные" 68% французов (82% - среди 18-24 летних), согласно последнему опросу, осуществеленному группой CSA/DICOD в сентябре 2011.





