МИД РФ: Россия согласна направить в Сирию своих наблюдателей

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия согласна направить в Сирию своих наблюдателей из числа тех, кто находится сейчас на Голанских высотах.

Сегодня состоялись переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы МИД Сирии Валида Муалема. "К России, как и к другим странам, секретариат ООН адресовал просьбу о согласии о направлении в миссию наблюдения за прекращением огня своих граждан из числа служащих из контингента на Голанских высотах. Мы дали на это свое согласие", - сказал Лавров на брифинге по итогам переговоров с сирийским коллегой.

По словам министра, Россия рассчитывает, что "и все остальные, к кому секретариат обратился, поступят также и быстро". Власти Сирии приступили к выполнению плана спецпосланника ООН и ЛАГ Кофи Аннана по урегулированию кризиса в стране.

По словам Лаврова, с сирийским коллегой они подробно обсудили ыполнение этого плана, его положений, касающихся использования армии и тяжелой техники в городах.

"Совет Безопасности ООН поручил генеральному секретарю ООН представить предложения о таком механизме наблюдения. Эти предложения пока не представлены, рассчитываем, что они поступят в самое ближайшее время. Вопрос срочнейший", - сказал Лавров, отметив, что Россия рассчитывает, что предложения о механизме наблюдения за прекращением огня в Сирии и выводу тяжелой техники из городов будут представлены в ближайшее время, передает РИА Новости.

Глава МИД Сирии Валид Муалем считает, что прекращение огня в Сирии должно совпасть с прибытием в страну наблюдателей ООН.

Напомним, спецпосланник ООН и Лиги Арабских государств Кофи Аннан несколько недель назад предложил план урегулирования сирийского конфликта, который, как сообщалось, был принят официальным Дамаском.

Планом предусматривается, что к полудню 10 апреля сирийская армия будет выведена из городов, а режим полного прекращения огня между правительственными силами и формированиями оппозиции будем введён через 48 часов.

Однако из разных районов Сирии поступает тревожная информация от правозащитников. Они отмечают значительное усиление военной активности и увеличение количества жертв среди мирного населения, передает Радио Свободы.

При обстрелах сирийской артиллерией приграничных территорий соседних стран были убиты ливанский телерепортёр и два жителя лагеря для беженцев в Турции. Эти инциденты произошли непосредственно перед наступлением согласованной даты прекращения огня.