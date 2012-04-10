Власти КНДР подтвердили, что в конце недели запустят ракету

Власти КНДР подтвердили о завершении подготовки к запуску космической ракеты "Ынха-3". Сегодня в Пхеньяне состоялась пресс-конференции для СМИ. Официально власти Северной Кореи объявили, что запуск будет произведён, как и планировалось, в конце этой недели.

Он станет частью юбилейных торжеств в связи со 100-летием со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. КНДР еще в середине марта объявила о планируемом запуске ракеты-носителя "Ынха-3" ("Млечный путь") со спутником связи "Кванменсон-3" ("Яркая звезда"). Старт ракеты намечен на период с 12 по 16 апреля.

Власти КНДР уверяют, что запуск ракеты-носителя "Ынха-3" со спутником связи имеет мирный характер. Но ряд стран, в том числе Соединенные Штаты, считают, что под видом запуска спутника Северная Корея намерена провести испытания баллистической ракеты. США и Южная Корея рассматривают запуск ракеты как нарушение резолюций ООН и "провокационные действия".

Южнокорейская пресса сообщает, что Пхеньян готовится провести третий по счёту испытательный ядерный взрыв.

Напомним, представители Генерального штаба Вооруженных сил РФ заявили, что средства противоракетной и противовоздушной обороны готовы уничтожить ракету "Ынха-3", если она отклонится от курса и возникнет угроза ее падения на российской территории.