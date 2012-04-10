В Лас-Вегасе через несколько дней стартует проект по оказанию помощи тем гостям города, которые позволили себе лишнее, почувствовали себя плохо от чрезмерного употребления алкоголя.



Специалисты нового сервиса будут приезжать по требованию на специальном автобусе и на месте приводить пьяных туристов в сознание.

В пакет услуг "похмельного автобуса" включат первичный осмотр, а также капельницу с препаратом, выводящим токсины из организма, и витамины. За дополнительную плату можно будет получить медикаменты против тошноты и воспаления. В зависимости от интенсивности антипохмельной терапии стоимость выезда специалистов будет варьироваться от 90 до 500 долларов.

Авторы проекта заверили своих потенциальных клиентов, что все препараты и методики, используемые сотрудниками "похмельного автобуса", безопасны и разрешены законом. "Похмельный автобус" будет курсировать рядом с самыми популярными заведениями Лас-Вегаса, сообщает Лента.ру.

Узнать подробности о работе автобуса и сделать предварительный заказ можно на его официальном сайте.



