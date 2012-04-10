Авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем ВМС США "Энтерпрайз" (Enterprise) и кораблями боевого охранения вошла в район Персидского залива.

Как сообщило командование Пятого оперативного флота американских военно-морских сил, в нее входят ракетный крейсер, три эсминца, ударная атомная подводная лодка и корабль снабжения.

Это соединение ВМС США располагает более чем шестью десятками различных самолетов и вертолетами, включая 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 "Супер Хорнет", а также имеет более 100 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тысячи километров.

Представитель ВМС США сообщил, что теперь и "Энтерпрайз" и "Авраам Линкольн" вместе будут осуществлять поддержку американских военных операций в Афганистане, а также помогут в борьбе с пиратством. Он отметил, что отправка атомного авианосца не является реакцией на какую-либо конкретную угрозу, передает Радио Свобода.

Авианосцы ВМС США также патрулируют стратегический морской путь поставок нефти через Ормузский пролив, который Иран угрожал перекрыть в ответ на новые международные санкции против него.