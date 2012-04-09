Дом моды Dior взял на место Джона Гальяно Рафа Симонса

Вместо Джона Гальяно креативным директором дома моды Dior стал 43-летний бельгиец Раф Симонс, который с 2005 года руководил маркой Jil Sander, принадлежавшей группе Prada.

В заявлении компании Dior говорится, что на своей новой должности Симонс будет отвечать за "создание коллекций одежды "от кутюр", "прет-а-порте" и разработку женских аксессуаров", передает Франс Пресс.

Раф Симонс родился 12 января 1968 года в Антверпене. Занимался промышленным дизайном, с 1995 года переключился на создание мужских коллекций. Выпускает коллекции под марками Raf Simons и Raf by Raf Simons, а с 2005 года руководит маркой Jil Sander, принадлежавшей группе Prada, а затем проданной частному инвестфонду.

Свою первую коллекцию под маркой "Диор" Симонс представит в начале июля 2012 года на Неделе высокой моды в Париже.

Напомним, Гальяно был уволен со своей должности из-за антисемитских высказываний. Он работал в Christian Dior с 1996 года, а 24 февраля 2011 года кутюрье был задержан полицией после оскорбления пожилой пары в популярном кафе La Perle в парижском квартале Марэ.