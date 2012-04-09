Полемика вокруг стихотворения Гюнтера Грасса растет

Реакция на стихотворение Гюнтера Грасса растет с каждым днем. В воскресенье МИД Израиля запретил известному немецкому писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе въезд на территорию страны из-за его стихотворения, в котором говорится об "угрозе хрупкому миру" со стороны еврейского государства.

В этой связи в Германии развиваются дальнейшие дискуссии о стихотворении Грасса и о роли Германии в ближневосточном конфликте.

Бывший посол Израиля в Германии Ави Примор назвал меры, принятые израильским правительством чересчур жесткими и популистскими. «Я полагаю, что министр иностранных дел ничего не знает о Германии. Он занимается внутренней политикой. Я считаю это решение – неправильным», - сообщил Примор.

В то же время он подверг критике спорное стихотворение и сказал, что считает смешным высказывание о том, что Израиль стремится уничтожить Иран.

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле также высказал свое мнение, не касаясь при этом имени писателя. «Германия исторически ответственна перед народом Израиля", - цитирует политика «Bild am Sonntag».

Германия разделяет с Израилем «общие принципы демократии», такие как права личности, свобода, ответственность и законность. Поэтому поставить «Иран и Израиль на одну и ту же моральную ступень было абсурдно», - добавил Вестервелле.

Уполномоченный по внешнеполитическим делам фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених считает, что реакция израильского правительства является «неадекватной». Страна, которая разделяет идеи демократии и плюрализма должна «принимать также и противоположные мнения».

Израильский историк Том Сегев заявил немецкому журналу «Spiegel», что запрет на въезд в Израиль является «циничным и глупым шагом". Это мера – равнозначна тем, которые принимаются в таких фанатичных режимах, как Иран.