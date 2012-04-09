В США в минувшем году vip-менеджеры в сфере IT технологий по своих доходам в разы опередили медиамагната Филиппа Доумана и главу крупнейшего американского ритейлера с более чем столетней историей J.C. Penney Co.

В 2011 году самым высокооплачиваемым директором США стал гендиректор компании Apple Тим Кук, получив по итогам прошлого года бонусную выплату в $378 млн, что на 2% больше по сравнению с его компенсацией за 2010 год.

В компенсацию Кука за 2011 год входит заработная плата, поощрения и бонусы на общую сумму в $1,8 млн, а также вознаграждение в виде пакета акций компании Apple на $376,2 млн, которые глава компании получит в течение десяти лет дважды: половину пакета акций - в 2016 году, половину - в 2021 году, со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает Интерфакс.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых гендиректоров США по итогам 2011 года занял глава крупнейшего в мире производителя программного обеспечения Oracle Corp. Ларри Еллисон, получивший вознаграждение в размере $77,6 млн.

Тройку лидеров замыкает гендиректор оператора розничной торговли J.C. Penney Co. Рональд Джонсон, бонусная выплата которого за прошлый год составила $53,3 млн.

Глава компании Viacom Inc., владеющей телевизионными сетями MTV Networks, каналом Nickelodeon, а также студиями Paramount Pictures и DreamWorks, Филипп Доуман, который возглавлял список самых высокооплачиваемых директоров США в 2010 году, по итогам прошлого года занял лишь четвертое место с бонусом в $43,1 млн.