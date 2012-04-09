За что получила орден супруга принца Чарльза

Герцогиня Корнуольская, 64-летняя Камилла со времени вступления в ряды британской королевской семьи все больше участвует в ее жизни и на сегодняшний день активно исполняет свои обязанности наравне со всеми.



Она патронирует различные организации и вместе с принцем Чарльзом от лица королевы совершает визиты и поездки по стране, участвует в благотворительных программах, во многих - самостоятельно.

Более того, в последнее время Камиллу все чаще можно видеть рядом с королевой в самостоятельном качестве, хотя поначалу отношения Елизаветы и Камиллы были непростыми, и королева ее не жаловала.

Несколько недель назад королева с Камиллой, а также присоединившейся к ним герцогиней Кембриджской (супругой принца Уильяма) впервые вместе, и без других членов семьи, приняли участие в совместном официальном мероприятии, посетив лондонский магазин Fortnum&Mason.

Как ранее писали «АН», Королева Великобритании Елизавета II даровала герцогине Корнуольской Камилле высшую награду Королевского Викторианского ордена, титул Дамы Большого креста. Объявление о получении Камиллой нового титула приурочено к седьмой годовщине свадьбы герцогини и сына королевы, принца Уэльского Чарльза, которые поженились 9 апреля 2005 года. Дата, когда пройдет торжественная церемония вручения награды, будет объявлена позднее.



