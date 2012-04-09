Иран выразил готовность идти на компромисс
9 апреля 2012, 15:24 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]
Иран дал понять, что готов идти на компромисс по ядерным переговорам. Глава агентства по атомной энергии Ирана Фрейдун Аббаси-Давани заявил в воскресенье вечером по государственному телеканалу Press TV, что уран будет производиться в ограниченном количестве и не для военных целей.
Третий раунд международных переговоров по ядерному вопросу начнется следующую субботу в Стамбуле, в котором примут участие Иран, Германия и 5 стран, обладающих правом вето в Совете Безопасности ООН. По информации "Нью-Йорк Таймс", запад намерен в начале переговоров потребовать от Ирана сократить запасы урана до 20 процентов от уже имеющегося количества, а остаток вывести из страны.
Большее количество урана, с точки зрения экспертов по ядерным разработкам, дает возможность производить военное оружие.
Напомним, что запад подозревает руководство Тегерана в том, что он разрабатывает ядерное оружие под видом гражданских ядерных исследований.