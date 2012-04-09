Иран выразил готовность идти на компромисс

Иран дал понять, что готов идти на компромисс по ядерным переговорам. Глава агентства по атомной энергии Ирана Фрейдун Аббаси-Давани заявил в воскресенье вечером по государственному телеканалу Press TV, что уран будет производиться в ограниченном количестве и не для военных целей.

Третий раунд международных переговоров по ядерному вопросу начнется следующую субботу в Стамбуле, в котором примут участие Иран, Германия и 5 стран, обладающих правом вето в Совете Безопасности ООН. По информации "Нью-Йорк Таймс", запад намерен в начале переговоров потребовать от Ирана сократить запасы урана до 20 процентов от уже имеющегося количества, а остаток вывести из страны.

Большее количество урана, с точки зрения экспертов по ядерным разработкам, дает возможность производить военное оружие.

Напомним, что запад подозревает руководство Тегерана в том, что он разрабатывает ядерное оружие под видом гражданских ядерных исследований.