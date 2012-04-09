Новый глава Sony проведёт оперативную реанимацию корпорации без наркоза

Ряд "болезненных" шагов с целью сделать продукцию Sony более привлекательной для покупателей пообещал в понедельник Кадзуо Хирай, новый президент японской корпорации, пришедший на смену Ховарду Стрингеру.

Новый президент планирует реконструкцию компании и закрытие направлений, не приносящих прибыль.

Это заявление породило слухи о массовом сокращении сотрудников корпорации по всему миру. Однако уже днём понедельника презставитель Sony заявил на радио"Би-Би-Си, что информация СМИ о том, что компания намеревается уволить в этом году около 10 тыс. сотрудников, не соответствует действительности.

Информация о том, что Sony увольняет персонал прошла после того, как в феврале стало известно, что убытки Sony в последнем квартале 2011 года превысили прогнозы за весь год и составили 2,1 млрд долларов.

"АН" писали, что из-за резкого спада спроса в минувшем году, компания Sony отказалась от собственного производства и разработки ТВ. Весь процесс передали тайваньскому подрядчику.

Как просчитали финансовые эксперты, убытки Sony в этом году могут составить 90 млрд иен ($1,2 млрд). Для корпорации это уже четвертый подряд убыточный год.

Напомним, основными конкурентами Sony считает корпорации Samsung и Apple.