Самое большое в мире пасхальное яйцо из шоколада изготовили в Аргентине

Шоколадное яйцо огромных размеров изготовили кондитеры аргентинского города Сан-Карлос-де-Барилоче на католическую Пасху, отмечавшуюся в воскресенье. Яйцо создавали прямо на центральной площади.

На него потратили 7 тонн 600 кг шоколада, которым традиционно славится этот живописный зимний курортный город, расположившийся в горах в 1600 км от аргентинской столицы.

Создавали гигантское яйцо 27 кондитеров и 150 учеников кулинарных училищ этого города. На протяжении двух недель они выстраивали сладкую скульптуру из квадратных шоколадных плиток со стороной в 40 см и весом 4 кг, скрепляя их между собой шоколадной пастой.

Создатели шоколадного яйца высотой 8,5 метра с диаметром в 5,5 метра подали заявку на включение своего детища в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку пасхальное яйцо превзошло рекорд, установленный бельгийцами в марте 2005 года. Прежний "рекордсмен" достигал 8,32 метра в высоту. Как только началось приготовление аргентинского шоколадного яйца, эксперты производили измерения и делали фотографии в присутствии официального лица, и сегодня все эти записи будут направлены в комиссию Книги рекордов Гиннесса.

Изначально планировалось "разбить" яйцо в пасхальное воскресенье в 11 утра, однако под воздействием теплых лучей солнца оно начало плавиться значительно раньше. Так что организаторы праздника начали эту приятную процедуру раньше запланированного времени и раздали шоколадные плитки жителям и гостям Сан-Карлос-де-Барилоче.

В этом году традиционная неделя шоколада в Барилоче проводилась во время Святой недели. Эти два события снова привлекли в город множество туристов, которые уже почти год не приезжали сюда из-за последствий извержения чилийского вулкана Пуйеуэ, накрывшего курортный район пеплом в июне 2011 года, сообщает ИТАР-ТАСС. Местные жители на протяжении месяцев приводили город в порядок и праздник шоколада стал символом возвращения Барилоче к привычной жизни.



