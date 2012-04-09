В Греции теперь каждый желающий всего за 30 евро может взять напрокат полицейскую машину со стражем порядка за такую же плату, если в нём возникнет нужда. Власти надеются таким образом заткнуть бреши в бюджете.

Полицейских можно нанять для обеспечения безопасности на различных мероприятиях, а также для участия в съёмках фильмов, передает Би-Би-Си. Раньше подобные услуги предоставлялись бесплатно, но в исключительных случаях.

"АН" писали, что греческие полицейские в марте провели ряд акций протеста против уменьешия их содержания.

В минувшие выходные в Афинах прошли похороны самоубийцы, застрелившегося перед греческим парламентом в знак протеста против экономической политики властей. Церемония прощания с погибшим переросла в грандиозный митинг.

Напомним, Греция переживает сильнейшую за последние десятилетия рецессию. Государственный долг страны превышает 350 млрд евро.