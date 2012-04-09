В церкви близ Парижа во время мессы провалился пол

Прошедшая во Франции католическая Пасха в этот раз была омрачена трагическими событиями. В городе Стэн департамента Сен-сен-Дени недалеко от Парижа во время праздничной мессы по случаю Пасхи провалился пол.



В результате трагедии погибла шестилетняя девочка. Другая девочка 2-х лет и 42-летняя женщина госпитализированы в больницу в критическом состоянии.



По предварительным данным трагедия произошла по причине несоблюдения технических норм. Во время мессы в помещении собралось от 100 до 150 присутсвующих. В то время как здание расчитано на 100 человек максимум.



Пастор и владелец помещения, в которой размещена евангелистская церковь, продолжают оставаться в полиции, задержанные в воскресенье полицией Сен-Сан-Дени в рамках расследования "неумышленное убийство и нанесение травм при отягчающих обстоятельствах". Полиция пытается определить степень их ответственности в трагических событиях.



Мишель Фуркад, мэр Пьерфит-сюр-Сен, заявил, что здание, расположенное в промышленной зоне, было "рассчитано на размещение офисов».



"Заседание Комитета по безопасности завершилось, но если количество людей было значительно, пожалуй, это и стало причиной аварии", - добавил он. "В зданиях этого типа есть разрешение на единовременное размещение 100 человек."





