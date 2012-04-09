Жена принца Чарльза стала дамой Великого Креста

Британская королева Елизавета II произвела свою невестку Камиллу Паркер-Боулз, супругу наследного принца Уэльского Чарльза, в дамы Великого Креста - это женский аналог сана рыцаря Великого Креста.



Как заявил представитель дворца, Камилла, носящая титул герцогини Корнуольской, получит соответствующие даме регалии высшего разряда Королевского Викторианского ордена позднее. Королева Елизавета II пользуется правом лично выбирать того, кому она хочет пожаловать Королевский Викторианский орден, не консультируясь с канцелярией премьер-министра, сообщает utro.ru.

Этот орден учредила в апреле 1896 г. королева Виктория. Он состоит из пяти классов и присуждается в качестве награды за особые заслуги лично перед монархом.



