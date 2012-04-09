В КНДР обнаружен туннель для ядерного испытания

В КНДР практически завершились работы по прокладке туннеля в рамках подготовки к новому ядерному испытанию, сообщила разведка Южной Кореи. На свежих фотографиях, полученных со спутника, виден вход в туннель.

Работы по его строительству находятся на заключительной стадии.

Об этом свидетельствует попавший в распоряжение Associated Press документ южнокорейской разведслужбы, сообщает РБК.

Напомним, что одновременно КНДР готовится запустить ракету, которая должна вывести на орбиту научный спутник. Запуск приурочен к 100-летнему юбилею бывшего лидера страны Ким Ир Сена. Многие мировые державы полагают, что запуск спутника является прикрытием для испытания ракеты дальнего радиуса действия. Министры иностранных дел Японии, Китая и Южной Кореи обещали приложить все усилия для предотвращения запуска, который может произойти в период с 12 по 16 апреля 2012г. Власти Японии в случае угрозы японским территориям обещают сбить ракету.



