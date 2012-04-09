В США жители Ньюарка отказались платить за охрану похорон Уитни Хьюстон

В США жители города Ньюарк, где была похоронена известная певица Уитни Хьюстон, потребовали возмещения наследниками затрат властей на обеспечение безопасности в день прощания с актрисой.

Накануне жители Ньюарка устроили уличную акцию протеста, узнав, что местные власти потратили 187 тысяч долларов из городского бюджета на траурную церемонию.

По мнению налогоплательщиков, они не обязаны платить, и считают, что семья Хьюстон должна компенсировать городу расходы. Ньюаркцы возмущены и негодуют: "Совершенно непонятно, почему мы должны расплачиваться за услуги полиции, если нас, жителей ее родного города, даже не пустили на порог!".

Они считают, что семья Хьюстон, опасаясь за свою безопасность, должна сама себе ее обеспечивать, передает ИТАР-ТАСС.

Напомним, 11 февраля 48-летняя Уитни Хьюстон была найдена мертвой в ванне в номере гостиницы "Беверли Хилтон" в Лос-Анджелесе. Хьюстон скончалась накануне церемонии вручения премии "Грэмми".19 февраля звезда шоу-бизнеса была похоронена в штате Нью-Джерси на кладбище Фэрвью рядом с могилой своего отца — Джона Рассела Хьюстона.