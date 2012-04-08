23 кандидата в президенты Египта зарегистрировано к воскресенью

23 кандидата в президенты зарегистрированы в ходе предвыборной кампании в Египте, заявил Центризбирком АРЕ. В мае нынешнего года в стране состоятся первые президентские выборы с момента свержения Хосни Мубарака.

На предстоящих президентских выборах, судя по всему, будут доминировать бывшие чиновники администрации Мубарака и исламисты, передаёт Би-Би-Си.

Избирком АРЕ завершил сегодня прием документов от кандидатов на высший государственный пост. Последним документы подал бывший руководитель службы общей разведки Египта и экс-заместитель президента Египта Хосни Мубарака Омар Сулейман.

Как рассказали представители комиссии, всего необходимые документы представили 23 кандидата: 12 партийных выдвиженцев и 11 независимых.

Ожидается, что 9 апреля объявят предварительный список кандидатов в президенты Египта.

Во вторник и среду потенциальные кандидаты смогут опротестовать выдвижение того или иного противника, представив свои доводы. В том случае, если комиссия решит исключить кого-либо из президентской гонки, то у кандидата будет еще два дня, чтобы опротестовать это решение.

Окончательный список кандидатов на выборах президента Египта 2012 года огласят 26 апреля. После этого кандидаты смогут официально приступить к предвыборной кампании.

"АН" писали, что 1 апреля парламентская фракция Партии свободы и справедливости "Братьев-мусульман" объявила о своем решении выдвинуть кандидатом на предстоящих в мае президентских выборах Хейрата аш-Шатера, заместителя верховного наставника ассоциации. Однако он может быть не допущен к предвыборной гонке: в 2008 году он был приговорен военным трибуналом на семь лет тюрьмы по обвинению в создании военизированных групп среди молодых исламистов. Несмотря на политическую амнистию, по закону он шесть лет не может занимать государственные посты и участвовать в выборах.

Поэтому в минувшую субботу "Братья-мусульмане" выдвинули также "запасного" кандидата - Мухаммеда Мурси - председателя "Партии свободы и справедливости", которая является политическим крылом ассоциации.

Третьим кандидатом "Братьев-мусульман" является Абдель Монейм Абу аль-Футух, до самовольного выдвижения на пост президента занимавший руководящий пост в ассоциации, но исключенный из нее по этой же причине.

Светские силы на выборах будут, в числе других, представлять бывший премьер-министр и кадровый военный Ахмед Шафик, экс-генсек Лиги арабских государств Амр Муса, а также возглавлявший в прошлом разведку и занимавший пост вице-президента страны Омар Сулейман. Причем, как уже заявили представители более 40 движений, блоков и различных общественно-политических коалиций, они "готовы вновь вступить на революционный путь", если на выборах пройдет Сулейман, который ассоциируется у них со свергнутым режимом Хосни Мубарака.

Весьма сомнительны шансы на прохождение ультраконсервативного салафитского проповедника Хазема Салаха Абу Исмаила. Его могут не только лишить регистрации из-за двойного гражданства его матери, но и привлечь к суду за подлог документов. Скандал с американским паспортом его матери, которой уже несколько лет нет в живых, всполошил на минувшей неделе египетскую общественность. Причем, наибольшее возмущение вызвало то, что салафит пытался утаить этот факт, зная, что закон запрещает выдвигаться на пост президента египтянам, у кого родители имеют иностранное гражданство.

Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 23 и 24 мая. Согласно новым правилам, президент теперь будет избираться не более чем на два срока по четыре года.

Напомним, что 21 января запрещенное при экс-президенте Египта Хосни Мубараке крыло движения "Братья мусульмане" стало лидером на выборах в парламент Египта по партийным спискам: партия получила 38% голосов, что обеспечило ей 127 из 332 мест в парламенте.