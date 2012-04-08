Израиль объявил нобелевского лауреата Грасса персоной нон грата

МИД Израиля запретил известному немецкому писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Гюнтеру Грассу въезд на территорию страны из-за его стихотворения об "угрозе хрупкому миру" со стороны еврейского государства.

"Министр внутренних дел Эли Ишай объявил немецкого писателя Гюнтера Грасса персоной нон грата в Израиле, - говорится в коммюнике канцелярии министра. Стихотворение Гюнтера представляет собой попытку разжечь пламя ненависти против Израиля и израильтян", - сообщает в воскресенье израильская газета "Гаарец", передает Интерфакс.

"АН" писали, что ранее свое возмущение стихотворением выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, назвавший его "позором".

Напомним, 4 апреля газетная публикация стихотворения 84-летнего Гюнтера Грасса, в которой лауреат Нобелевской премии по литературе критикует ядерную программу Израиля, несущую, по его мнению, угрозу безопасности других стран, вызвала шквал откликов, прежде всего в самой Германии.

5 апреля Грасс выступил по немецкому телевидению в зашиту своего стихотворения.