//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире

Израиль объявил нобелевского лауреата Грасса персоной нон грата

8 апреля 2012, 23:27 [ «Аргументы Недели» ]

Израиль объявил нобелевского лауреата Грасса персоной нон грата
Фото с сайта rusk.ru

МИД Израиля запретил известному немецкому писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Гюнтеру Грассу въезд на территорию страны из-за его стихотворения об "угрозе хрупкому миру" со стороны еврейского государства.

"Министр внутренних дел Эли Ишай объявил немецкого писателя Гюнтера Грасса персоной нон грата в Израиле, - говорится в коммюнике канцелярии министра. Стихотворение Гюнтера представляет собой попытку разжечь пламя ненависти против Израиля и израильтян", -  сообщает в воскресенье израильская газета "Гаарец", передает Интерфакс.

"АН" писали, что ранее свое возмущение стихотворением выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, назвавший его "позором".

Напомним, 4 апреля газетная публикация стихотворения 84-летнего Гюнтера Грасса, в которой лауреат Нобелевской премии по литературе критикует ядерную программу Израиля, несущую, по его мнению, угрозу безопасности других стран, вызвала шквал откликов, прежде всего в самой Германии.

5 апреля Грасс выступил по немецкому телевидению в зашиту своего стихотворения.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛБ

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//В мире

Среди выживших в теракте 11 сентября 2001 года растет число больных онкологией

Среди выживших в теракте 11 сентября 2001 года растет число больных онкологией

Американские медики выявили наличие онкологических заболеваний примерно у 4 тысяч человек, получивших статус пострадавших в результате страшной трагедии в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

//В мире

Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению граждан Украины

Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению граждан Украины

Помощник президента Украины Андрей Ермак в понедельник рассказал о переговорах по освобождению украинцев. 7 сентября украинская и российская стороны освободили по 35 осужденных и задержанных граждан.

//Политика

Минобороны раскрыли архивные документы с подробностями Второй мировой войны

Минобороны раскрыли архивные документы с подробностями Второй мировой войны

В понедельник, 9 сентября, Минобороны РФ опубликовало на своем сайте рассекреченные архивные документы, посвященные пакту о ненападении между Германий и СССР, заключенному в Польше в 1993 году.

//Общество

Перечислены российские регионы, где легче найти работу

Перечислены российские регионы, где легче найти работу

Эксперты проанализировали индекс рынка труда по итогам 2018 года и выявили регионы, в которых легче всего найти работу. При составлении рейтинга учитывались несколько показателей: уровень оплаты труда, занятость, условия труда и емкость рынка труда.

//В мире

Индия может через 10 лет создать на Луне станцию

Индия может через 10 лет создать на Луне станцию

Глава индийско-российской компании BrahMos Aerospace, которая выпускает сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, Сиватхану Пиллаи заявил, что уже через 10 лет Индия может создать станцию на Луне.

//Новости СМИ2

//В мире

1500 французов минувшим летом погибли из-за жары

1500 французов минувшим летом погибли из-за жары

Власти Франции подсчитали количество жертв летней жары. Согласно последней информации источников, за минувшие три месяца 2019 года чрезмерно жаркая погода унесла жизни примерно 1500 жителей страны.

//Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин прокомментировали возможный снос замка

Пугачева и Галкин прокомментировали возможный снос замка

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва отреагировала на слухи о возможном сносе семейного самка в деревне Грязь. Известно, что местные жители жалуются на высоту здания.

//Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова рассказала о самом страшном "испытании" в своей жизни

Анастасия Волочкова рассказала о самом страшном "испытании" в своей жизни

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о самом страшном "испытании" в жизни. По словам популярной российской артистки, речь идет вовсе не о поврежденных суставах или боли в мышцах.

//Культура

Владимир Меньшов рассказал, как отметит 80-летие

Владимир Меньшов рассказал, как отметит 80-летие

Режиссер, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и обладатель престижной премии "Оскар" Владимир Меньшов рассказал журналистам, как планирует праздновать свое 80-летие.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Спорт

В московском Ново-Переделкине открыли сквер самбо

В московском Ново-Переделкине открыли сквер самбо

Во время открытия гостям презентовали скульптуру, которую выполнил знаменитый мастер Зураб Церетели.

//Непознанное

В Китае астрономы поймали загадочные космические сигналы

В Китае астрономы поймали загадочные космические сигналы

Китайские астрономы, работающие на самом большом в мире сферическом радиотелескопе, зафиксировали загадочные радиосигналы от источника, удаленного от Земли на расстояние 3 млрд световых лет.

//В мире

Видео уничтожения ракетой ВСУ блиндажа ДНР на Светлодарской дуге выложил журналист

Видео уничтожения ракетой ВСУ блиндажа ДНР на Светлодарской дуге выложил журналист

В интернете появилось видео уничтожения ВСУ блиндажа Народной милиции ДНР. Выложивший ролик журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что киевские военные атаковали противника из противотанкового ракетного комплекса.

//Общество

В каком городе России самые красивые девушки?

В каком городе России самые красивые девушки?

В России в честь Международного дня красоты выяснили, в каком городе страны проживает больше всего красавиц. Россияне в Сети проголосовали за город, который, на их взгляд, взрастил больше всего привлекательных девушек.

//Наука

Рогозин прокомментировал попытку проникновения на режимный объект "Роскосмоса"

Рогозин прокомментировал попытку проникновения на режимный объект "Роскосмоса"

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскрыл подробности инцидента на режимный объект. По словам главы госкорпорации, у вандалов нашли "кое-что интересное", а некоторые из них - иностранцы.

//Жаркое из блогов

Новая ПРО за 8 месяцев и 13 миллионов

Новая ПРО за 8 месяцев и 13 миллионов

Министерство обороны США разрабатывает концепцию Валькирия (Valkyrie), направленную на создание средств перехвата гиперзвукового оружия противника. Компании Lockheed Martin, Boeing и Raytheon заключили с Агентством по противоракетной обороне (Missile Defense Agency - MDA) контракт, который начался 3 сентября текущего года и продлится по 2 мая 2020, сообщает Defense Blog.

//В мире

На Украине высмеяли российскую скидку на газ для Молдовы

На Украине высмеяли российскую скидку на газ для Молдовы

Покупка газа у Словакии обойдется дешевле, чем аналогичный контракт с Россией. С таким предположением выступил украинский Нафтогаз. Оно опубликовано на официальной Facebook-страничке.

//В мире

Почему русскоязычные мэры Латвии интересны России?

Почему русскоязычные мэры Латвии интересны России?

Сложно ли быть русскоязычным мэром в Латвии? Видимо, сложно. Десять лет градоначальником Риги был Нил Ушаков. Мэр с русской фамилией, который убеждал своих избирателей, что гордится русскими корнями.

//Криминал

В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским

В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским

Открывший огонь по сотрудникам полиции в Грозном ликвидирован. Об этом помощник главы Чечни по связям со средствами массовой информации Ахмед Дудаев сообщил сегодня РИА Новости.

//В мире

Поклонская назвала ожидаемой позицию США по выборам в Крыму

Поклонская назвала ожидаемой позицию США по выборам в Крыму

Российский депутат Наталья Поклонская заявила, что отказ Соединённых Штатов признать проведённые в Крыму выборы является не чем иным, как «раздуванием щёк».

//Общество

Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному и другим организаторам оппозиционных митингов в столице

Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному и другим организаторам оппозиционных митингов в столице

Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, незарегистрированным кандидатам Илье Яшину, Любови Соболь и другим организаторам несанкционированных акций протеста в столице

//В мире

Прогноз об окончательном отделении ДНР и ЛНР от Украины озвучили в Германии

Прогноз об окончательном отделении ДНР и ЛНР от Украины озвучили в Германии

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в будущем окончательно отделятся от Украины. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад проживающий в Германии публицист и писатель Александр Сосновский.

//Политика

Трамп назвал «тремя балбесами» своих конкурентов на выборах

Трамп назвал «тремя балбесами» своих конкурентов на выборах

Президент США отпустил колкий комментарий в адрес трех республиканцев, которые собираются баллотироваться на ближайших выборах в Америке. Комментарий опубликован на официальной страничке главы США.

//Шоу-бизнес

Концертный директор Билана прокомментировал слухи о неадекватном состоянии артиста в Самаре

Концертный директор Билана прокомментировал слухи о неадекватном состоянии артиста в Самаре

Певец Дима Билан неприятно удивил своих поклонников из Самары на последнем концерте в рамках Дня города. Во время исполнения песен Билан вел себя не слишком адекватно. Зрители до сих пор продолжают делиться странными подробностями, пишет КП.

//Политика

Песков рассказал, почему президент России не встретил выданных Киевом россиян

Песков рассказал, почему президент России не встретил выданных Киевом россиян

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не присутствовал на встрече российских задержанных, прибывших из Киева.

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий.

//В мире

Грузовое судно перевернулось у берегов США

Грузовое судно перевернулось у берегов США

У берегов американского штата Джорджия перевернулось грузовое судно. Судьба четырех членов команды остается неизвестной. Соответствующее заявление распространила Береговая охрана США.

//Общество

Англичанка вышла замуж за дерево

Англичанка вышла замуж за дерево

Жительница Великобритании Кейт Каннингем стала женой развесистой бузины, которая растет в пригороде Ливерпуля. Теперь она планирует сменить фамилию на Элдер (это слово переводится как "бузина").

//Новости партнеров

//Общество

В правительстве заявили о нехватке денег на оборудование для поликлиник и предложили... провести инвентаризацию

В правительстве заявили о нехватке денег на оборудование для поликлиник и предложили... провести инвентаризацию

Вице-премьер Татьяна Голикова фактически сообщила, что в регионах нет денег на поликлиники и чтобы решить проблему предложила провести инвентаризацию медицинского оборудования

//Политика

Лавров порассуждал о "нормальности" США и России

Лавров порассуждал о "нормальности" США и России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление нового главы Пентагона Марка Эспера о том, что Российская Федерация должна начать вести себя «как нормальная страна».

//В мире

В Британии мать десятерых мальчиков родила девочку

В Британии мать десятерых мальчиков родила девочку

В Великобритании женщина родила девочку после того, как в ее семье появлялись только мальчики: у дамы десять сыновей. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил таблоид The Sun.

//Здоровье

Шесть ранних сигналов о развитии инсульта головного мозга назвали специалисты

Шесть ранних сигналов о развитии инсульта головного мозга назвали специалисты

Специалисты обозначили ранние симптомы, которые свидетельствуют о развитии инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в публикации, которая появилась некоторое время назад в сети.

//Шоу-бизнес

Собчак рассказала о второй беременности

Собчак рассказала о второй беременности

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о своей второй беременности. Скорая свадьба с режиссёром Константином Богомоловым и новый стиль одежды Собчак навёл многих на мысль о близящемся пополнении в семье телеведущей.

//Политика

На сайте Кремля нет новости о поздравлении Ким Чен Ына с днем независимости КНДР

На сайте Кремля нет новости о поздравлении Ким Чен Ына с днем независимости КНДР

В понедельник в Северной Корее отмечается день независимости. Лидеры дружественных официальному Пхеньяну государств уже направили свои поздравления в адрес Ким Чен Ына. Кремль на сайте пока не сообщил об аналогичном шаге со стороны Владимира Путина.

//Новости СМИ2

//Непознанное

Предсказание американского медиума о крахе США и возвышении России выложили в сеть

Предсказание американского медиума о крахе США и возвышении России выложили в сеть

Американский экстрасенс Дэннион Бринкли предсказал крах Соединенных Штатов и возвышение России. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Шоу-бизнес

Гагарина выложила романтический ролик в честь годовщины свадьбы

Гагарина выложила романтический ролик в честь годовщины свадьбы

Известная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками романтическим роликом в честь пятой годовщины свадьбы с фотографом Дмитрием Исхаковым. Знаменитость снимает себя и супруга на смартфон.

//Шоу-бизнес

46-летняя Юлия Высоцкая в тельняшке и мини-шортах выглядит на 20 лет моложе

46-летняя Юлия Высоцкая в тельняшке и мини-шортах выглядит на 20 лет моложе

46-летняя актриса театра и кино Юлия Высоцкая порадовала поклонников новым снимком. Артистка для прогулки подобрала стильный летний образ, благодаря которому стала выглядеть на двадцать лет моложе.

//Спорт

Гонорар Хабиба Нурмагомедова стал рекордом UFC

Гонорар Хабиба Нурмагомедова стал рекордом UFC

Ассоциация UFC опубликовала список гонораров бойцов, которые принимали участие в боях без правил. Россиянин Хабиб Нурмагомедов за свой бой заработал рекордные 6 миллионов долларов.

//Здоровье

Перечислены четыре способа снижения давления без лекарств в домашних условиях

Перечислены четыре способа снижения давления без лекарств в домашних условиях

Названы четыре способа снижения артериального давления без лекарственных препаратов в домашних условиях. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в блогосфере.

//Происшествия

СМИ: названа причина убийства двоих детей матерью на Камчатке

СМИ: названа причина убийства двоих детей матерью на Камчатке

Стали известны подробности убийства двух малолетних детей 26-летней матерью в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск на Камчатке. Инцидент произошёл в понедельник, 9 сентября.

//Новости МирТесен

//В мире

Польша, Румыния и Грузия заявили о непризнании выборов в российском Крыму

Польша, Румыния и Грузия заявили о непризнании выборов в российском Крыму

Представители ряда стран высказались о выборах в Государственный совет и местные советы, которые прошли в Крыму. МИД Грузии, Латвии, Литвы, Румынии и Польши заявили о непризнании итогов голосования.

//Общество

Как спасти российскую тайгу от полного уничтожения пожарами и лесорубами?

Как спасти российскую тайгу от полного уничтожения пожарами и лесорубами?

Российский лес уничтожается не только пожарами, но и незаконными вырубками. К середине XXI века объём российского леса может уменьшиться до катастрофических пределов - 47,2 тыс. га.

//Политика

В Госдуме выступили за военное сотрудничество Франции и России

В Госдуме выступили за военное сотрудничество Франции и России

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил заявление министра обороны Франции Флоранс Парли о том, что Париж выступает за сотрудничество с Москвой по геостратегическим вызовам.

//В мире

Предполагаемый район начала Третьей мировой вычислил бывший полковник из России

Предполагаемый район начала Третьей мировой вычислил бывший полковник из России

Третья мировая война может начаться в Персидском заливе. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад российский специалист по Ближнему Востоку, полковник в отставке Владимир Онищенко.

//В мире

Евросоюз выделил на поддержку беженцев в Турции 5,6 миллиарда евро

Евросоюз выделил на поддержку беженцев в Турции 5,6 миллиарда евро

Европейский Союз выделил 5,6 миллиарда евро из запланированных 6 миллиардов на поддержку беженцев в Турции. Согласно последним данным, оставшиеся средства будут переданы в самое ближайшее время.

//В мире

Кремль: передача заключенных Украиной является поводом для "осторожного оптимизма"

Кремль: передача заключенных Украиной является поводом для "осторожного оптимизма"

В Кремле в понедельник, 9 сентября, заявили, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ является поводом для "осторожного оптимизма" в работе по поиску способов нормализации отношений.

//Шоу-бизнес

Лолита рассказала о некоторых пунктах брачного контракта с мужем

Лолита рассказала о некоторых пунктах брачного контракта с мужем

Известная российская певица Лолита Милявская, которая недавно рассталась со своим пятым супругом тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, поделилась подробностями брачного контракта.

//Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм пожаловалась на новое хобби мужа и дочери

Виктория Бекхэм пожаловалась на новое хобби мужа и дочери

Известная певица и дизайнер Виктория Бекхэм пожаловалась поклонникам на новое хобби своего супруга Дэвида и их общей дочери Харпер. Новое занятие буквально поглотило знаменитого футболиста.

//Общество

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах

Языковой скандал разгорается в республике Татарстан. Родители русскоязычных школьников заявляют о том, что их детям навязывают преподавание на татарском языке. Об этом сообщают местные СМИ.

//Политика

В ДТП на Кубани среди погибших были члены избирательной комиссии

В ДТП на Кубани среди погибших были члены избирательной комиссии

Стало известно, что в одном из автомобилей, который попал в аварию в Отрадненском районе на Кубани минувшей ночью, находились члены избирательной комиссии.

//В мире

Бодипозитив на подиумах Высокой моды. Реальная конкуренция или хайп?

Бодипозитив на подиумах Высокой моды. Реальная конкуренция или хайп?

Тесс Холлидей - самая популярная модель plus-size весом 155 килограмм, приняла участие в Нью-Йоркской неделе моды. Она вышла на подиум в платье с черным принтом Sample size, что означает «Такой же размер»

//В мире

Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября

Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в рамках совместной пресс-конференции в Дублине со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром заявил, что Британия выйдет из ЕС не позднее 31 октября.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой
2

Кремль рассказал чуть больше о разговоре с Зеленским... от греха подальше
3

Бывшая жена Чернышева уверена: Петр приложит все силы, чтобы вылечить Анастасию Заворотнюк
4

Жители Казани объявляют массовый импичмент депутатам
5

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры