Кабул получил ночное небо Афганистана в своё распоряжение

На афганской территории прекратятся ночные рейды иностранных войск, США и Афганистан подписали договор, по которому афганские власти получили право вето в отношении спецопераций в населённых пунктах страны.

Предполагается, что в дальнейшем проведение ночных рейлов станет прерогативой афганских спецслужб, передает Euronews. Войскам НАТО при этом будет отводиться вспомогательная роль.

"АН" писали, что ранее днём Афганистан достиг соглашения с Соединенными Штатами о том, Кабул берет на себя ответственность за ночные операции спецназа против мятежников.

Напомним, что воздушные рейды, проводившиеся силами афганских военных и НАТО, давно уже являются источником напряженности в отношениях между афганским правительством и американскими военными.

В последнее время военнослужащих США обоснованно беспокоили полёты, в том числе, над их базами, вертолётов с мощным вооружением по ночам. Американцев хватало бед и от "бескрылых" афганцев: конце марта на военной базе, дислоцированной на юге Афганистана были убиты два военнослужащих ИСАФ человеком, одетым в форму афганской армии. Чуть ранее 24 марта на юге Афганистана в провинции Кандагар в результате теракта погибли девять человек, в том числе, один военнослужащий ИСАФ. В этот же день в провинции Урузган также был убит в результате взрыва бомбы лучший переговорщик президента Карзая с талибами, вместе с ним погиб один из лидеров местного племенного союза и три охранника.

Напомним, за жестокую расправу 11 марта над мирными жителями в провинции Кандагар, среди которых - 9 детей и 3 женщины, "Талибан" обещает мстить и американцам, и правительству Карзая.

В Афганистане никто не верит, что бойню в Кандагаре устроил один человек. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Афганистана генерал Шир Мохаммад Карими заявлял, что в убийствах принимал участие не один Бейлс, а целая группа американских военнослужащих, а само нападение носило характер спланированного и преднамеренного.

Преступление Бэйлса еще больше накалило взаимоотношения США и Афганистана. 14 марта на главу минобороны США было совершено покушение в Афганистане.

Но ещё ранее инцидента в Кандагаре после надругательства на базе Баграм американскими солдатами над Кораном, афганцы требуют военным США убраться из страны. 13 февраля президент США Барак Обама принес официальные извинения Карзаю за сожжение Корана. Но это не остановило народные волнения, пиком которых стало убийство двух американстких советников в здании МВД Афганистана в Кабуле 25 февраля.

Вывод американских военных из Афганистана запланирован на 2014 год.