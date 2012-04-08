В Афинах проводили в последний путь пенсионера, застрелившегося у парламента

В греческой столице прошли похороны бывшего аптекаря Димитриса Христоуласа, пожилого жителя Афин, который застрелился перед зданием греческого парламента в среду в знак протеста против принятых в стране жёстких антикризисных мер.

77-летний Христоулас написал в предсмертной записке, что не в состоянии прожить на свою пенсию, и призвал греков взяться за оружие.

"Отец, ты не мог понять, почему у нас забрали нашу демократию, нашу свободу, нашу целостность. Ты не мог понять, когда у нас установили жёсткий социальный и экономический апартеид. Ты не мог понять, почему отдали наш суверенитет вместе с ключами от страны", - подчеркнула его дочь Эми Христопулас в прощальном слове, передает Euronews.

В траурной церемонии приняли участие более двух тысяч человек.