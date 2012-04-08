Хунта Мали добровольно передала власть законному представителю

Спикер парламента Мали Дионкунда Траорэ прибыл в столицу Бамако, чтобы взять бразды правления в свои руки. О передаче власти накануне договорились лидер хунты и делегаты Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Лидер малийской хунты Амаду Саного заверил посредников, что не будет с этим затягивать, передает Euronews. В Воскресенье свергнутый президент Мали уже подал в отставку, чем развязал хунте руки. Через несколько дней будет назначен премьер-министр и правительство. Траорэ же предстоит в 40-дневный срок организовать выборы в Мали.

За отказ от власти военным пообещали амнистию и снятие санкций. В соглашении оговорён и невозврат к власти свергнутого малийского президента Амаду Тумани Турэ.

"АН" писали, что именно его неспособность справиться с восстанием туарегов военные назвали главной причиной переворота 21-22 марта.

Однако подавить мятеж племён не удалось и хунте. Туареги захватили северный регион Азавад – их историческую родину – и провозгласили его независимым от Мали. Совбез ООН выразил обеспокоенность присутствием "Аль-Каиды" на севере Мали и осудил военный переворот.