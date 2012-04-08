Арнольд Шварценеггер заявил, что готов сняться в новом фильме о Терминаторе. По словам экс-губернатора Калифорнии, последняя часть культовой серии о железных машинах без его участия была просто ужасной.

"Я открыт для таких идей, если речь идет о таких фильмах, как "Правдивая ложь", "Терминатор" - хорошо сделанный "Терминатор", последний был ужасным", - заявил актер. "Были усилия, не то чтобы они не пытались, в плане актерского мастерства и всего остального, но возможность была упущена", - передает слова Шварценеггера Фонтанка.ру. Предварительная дата премьеры фильма "Терминатор-5" - 2014 год.