Бенедикт XVI в пасхальной речи осудил военные действия в Сирии

В своем традиционном Пасхальном обращении Папа Римский Бенедикт XVI осудил действия правительственных войск в Сирии и теракт в Нигерии. Понтифик выразил надежду на окончание конфликтов в ряде стран.

В пасхальной речи "Urbi et Orbi" ("Городу и миру") Бенедикт XVI упомянул Сирию. Глава Католической церкви отметил, что надеется "на скорое разрешение конфликта и возвращение к принципам диалога, примирения и взаимного уважения", передает РБК. "Пусть же воскрешение Христа даст надежду всем тем, кто сейчас борется за установление мира и права человека там, где это наиболее необходимо, - заявил Бенедикт XVI.