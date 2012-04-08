Боевики-моджахеды освободили похищенных в Мали дипломатов

В Мали семеро алжирских дипломатов освобождены из плена радикальных исламистов в воскресенье. Алжирский консул и еще шесть сотрудников диппредставительства отпущены на свободу, их жизням ничего не угрожает.

Спутниковый телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на неназванный источник в алжирских силовых структурах подтверждает эту информацию, передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что в минувшую пятницу, 5 апреля, члены "Движения за единство и джихад в Западной Африке", связанного с "Аль-Каидой", похитили дипломатов в городе Гао, что на севере Мали. Эта часть страны находится под контролем повстанцев-туарегов и исламских фундаменталистов.

Напомним, что хунта Мали согласилась передать власть законному представителю. Страну временно возглавил спикер парламента Мали Дионкунда Траорэю