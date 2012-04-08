Кофи Аннан заявил о неприемлемости насилия в Сирии

Спецпосланник ООН Кофи Аннан заявил, что продолжение военных действий против мирных граждан со стороны властей Сирии неприемлемо. Это нарушает условия одобренного Сирией плана по урегулированию конфликта.

Ранее стало известно о том, что Сирия согласилась с планом миссии ООН после встречи президента Башара Аль-Асада с Кофи Ананном. Сам спецпосланник Организации Объединенных Наций призвал обе стороны конфликта к прекращению боевых действий до 10 апреля в соответствии с одобренным Советом Безопасности ООН планом, передает РБК. "По мере приближения крайнего срока окончания военных действий я напоминаю правительству Сирии о его обязательствах перед мировым сообществом," - заявил Аннан.