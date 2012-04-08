Главный атомщик Ирана рекомендует Западу отказаться от языка санкций и угроз

Иран не прекратит обогащать уран и не закроет ядерный объект Форду, размещённый в подземных бункерах. Об этом заявил в воскресенье руководитель Организации по атомной энергии ИРИ Ферейдун Аббаси Давани.

Группа международных посредников намерена потребовать от ИРИ на предстоящих 13 апреля переговорах закрытия расположенного близ города Кум объекта Форду, на котором ведется обогащение урана до уровня 19,75 процента, - такую информацию распространило в воскресенье издание The New York Times.

"В этих требованиях нет никакой логики", — подчеркнул иранский эксперт, добавив, что Иран производит 20-процентный уран в тех объемах, которые необходимы в целях производства топлива для тегеранского исследовательского реактора и еще одного проектируемого реактора мощностью десять мегаватт.

По словам Ферейдуна Аббаси Давани, между объектами Форду и Натанзе, являющегося основным центром по обогащению урана в ИРИ, "нет никакой разницы". Оба объекта находятся под полным контролем МАГАТЭ, передает ИТАР-ТАСС. Он также отметил, что Форду размещен в подземных бункерах исключительно из соображений безопасности.

"К сожалению угрозы нападения исходят и от некоторых стран, входящих в группу "пять плюс один", — добавил он, порекомендовав Западу "отказаться от языка санкций и угроз" в диалоге с Ираном, "тогда не будет никакой необходимости строить мирные ядерные объекты под землей".

"АН" писали, что в воскресенье принято решение провести встречу группы "пять плюс один" (постоянные члены СБ ООН и Германия), иначе - "шестерки" международных посредников по ядерной программе Тегерана с иранскими представителями в Стамбуле 13 апреля.

Напомним, президент США Барак Обама заявил, что сделает все возможное, чтобы Иран не заполучил ядерное оружие, однако Белый дом намерен добиваться решения иранской ядерной проблемы дипломатическими средствами. Обама также рекомендовал премьеру Израиля и "Моссаду" в начале февраля воздержатся от удара по Ирану.

МИД РФ заявляет, что военного удара по Ирану допустить нельзя. Наличие военной составляющей ядерной программы Ирана не доказано.

США, Израиль и ряд их западных союзников неоднократно обвиняли Тегеран в том, что в развитии своей ядерной программы он преследует военные цели, не предъявляя при этом какие-либо реальные аргументы в поддержку своих заявлений. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии. Кроме того, Иран настаивает на том, что он, как государство, подписавшее Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и будучи членом МАГАТЭ, имеет полное право разрабатывать и приобретать ядерные технологии, предназначенные для мирных целей.