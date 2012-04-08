Власти Сирии не готовы к повторению сценария резкой эскалации насилия в САР

Сирия согласилась с планом миссии ООН после встречи президента Башара Аль-Асада с Кофи Ананном и подтверждения, что его миссия исходит из уважения суверенитета страны, и что он приложит все усилия для того, чтобы положить конец насилию, откуда бы оно ни исходило, вплоть до разоружения боевиков и установления контроля государства над всей территорией страны с целью начала диалога со всеми группами сирийской оппозиции, заявил в воскресенье пресс–секретарь МИД САР Джихад Макдеси.

"Сирийская сторона проинформировала главу миссии ООН о том, что она предприняла ряд шагов, направленных на осуществление плана мирного урегулирования, обратив, однако, его внимание на резкую эскалацию насилия сразу после объявления ею принятия плана миссии", - заявил Макседи передает сирийское агентство САНА.

Он отметил, что заявления Кофи Аннана, на основе которых принималось решение Совбезом ООН, было истолковано так, что Сирия якобы собирается вывести свои войска до 10 апреля, что является ошибкой, поскольку Кофи Ананан не предоставил до сих пор руководству САР никаких письменных гарантий о принятии вооруженными группировками плана мирного урегулирования, подтверждающих их готовность сложить оружие.

"Спецпосланник ООН в Сирии не предоставил сирийскому руководству гарантий правительств Саудовской Аравии, Катара и Турции прекратить финансирование и вооружение группировок, действующих на территории САР", - подчеркнул пресс-секретарь МИД САР.

Макдеси напомнил, что во время нахождения наблюдателей ЛАГ в Сирии вооруженные группировки использовали уход правительственных войск из городов для расширения масштаба подрывной деятельности во всех провинциях страны.

"Руководство САР не готово к повторению подобного сценария, поскольку государство обязано не только распространять свою власть на всей территории страны, но и обеспечивать защиту всех своих граждан", - напомнил Джихад Макседи.

Сирия, заключил Макдеси, готова продолжать сотрудничество со спецпосланником генсека ООН Кофи Аннаном, надеясь получить от него указанные гарантии.

"АН" писали, что сегодня главком боевого крыла оппозиции Рияд аль-Асаад, отказался предоставлять властям страны письменные гарантии прекращения огня.

Сегодня же, после "кровавой субботы" власти Сирии заявили, что не рискуют подвергать жителей городов опасности остаться один на один с террористическими группировками в городах.

Ранее, в ночь на субботу президент Венесуэллы Уго Чавес одобрил пошаговые действия президента Сирии по прекращению кровопролития в стране.

Напомним, 5 апреля Совбез ООН согласовал текст заявления, которое призывает Сирию к 10 апреля прекратить боевые действия в городах страны и вывезти оттуда тяжёлое вооружение и технику. Сирийское правительство в этот же передало спецпредставителю ООН и ЛАГ Кофи Аннану, что выводит войска из некоторых районов страны. В этот же день МИД РФ заявил, что резолюцию Совбеза ООН по Сирии, которая, в отличие от заявления, обязательна для всех членов организации, Россия поддержит только в том случае, если её приведут в соответствие с планом спецпосланника ООН и ЛАГ Кофи Аннана.

6 апреля правительство Сирии направило послание на имя председателя Совбеза и генсекретаря ООН, касающиеся деятельности вооруженных терргруппировок, которых поддерживают некоторые западные и арабские страны.

В этот же день главком оппозиционной Свободной сирийской армией генерал Риад аль-Асаад заявил, что бойцы ССА прекратят военные действия, если президент Сирии Башар Асад выведет войска из городов до 12 апреля.

Предложения спецпосланника ООН и ОАГ в Сирии Кофи Аннана, которые были согласованы с МИД РФ 10 марта, были единогласно поддержаны СБ ООН в заявлении его председателя от 21 марта.

В конце марта сирийские власти согласились на предложенный спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннаном план по урегулированию кризиса в стране. Вслед за этим Кофи Аннан заявил, что в сирийском вопросе жесткий дедлайн.