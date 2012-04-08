Главком ССА - не писатель: гарантии прекращения бойни - слово перебежчика

"Свободная сирийская армия" - боевое крыло оппозиции, которым командует экс-полковник ВВС Сирии Рияд аль-Асаад, отказалось в воскресенье предоставлять властям страны письменные гарантии прекращения огня.

"АН" писали, что после "кровавой субботы" сирийские власти не рискуют подвергать жителей городов опасности остаться один на один с террористическими группировками в городах. Принято решение не спешить с выводом военных частей из крупных населённых пунктов, пока представители вооруженных группировок не предоставят письменные гарантии о прекращении огня.

Отметим, что "Свободная сирийская армия" сформирована из перебежчиков и дезертиров из сирийской армии и частично дислоцируется на турецкой территории. Согласия между ней и политическим руководством сирийской оппозиции не много.

Напомним, в ночь на субботу президент Венесуэлы одобрил пошаговые действия президента Сирии по прекращению кровопролития в стране. Уго Чавес провел телефонные переговоры с Башаром Асадом и не нашёл ошибок в его действиях

5 апреля Совбез ООН согласовал текст заявления, которое призывает Сирию к 10 апреля прекратить боевые действия в городах страны и вывезти оттуда тяжёлое вооружение и технику. Сирийское правительство в этот же передало спецпредставителю ООН и ЛАГ Кофи Аннану, что выводит войска из некоторых районов страны. В этот же день МИД РФ заявил, что резолюцию Совбеза ООН по Сирии, которая, в отличие от заявления, обязательна для всех членов организации, Россия поддержит только в том случае, если её приведут в соответствие с планом спецпосланника ООН и ЛАГ Кофи Аннана.

6 апреля правительство Сирии направило послание на имя председателя Совбеза и генсекретаря ООН, касающиеся деятельности вооруженных терргруппировок, которых поддерживают некоторые западные и арабские страны.

В этот же день главком оппозиционной Свободной сирийской армией генерал Риад аль-Асаад заявил, что бойцы ССА прекратят военные действия, если президент Сирии Башар Асад выведет войска из городов до 12 апреля. Заявление более, чем амбициозное, с учётом того, что организованная оппоциция не контролирует большую часть из группировок, которые на территории страны тупо грабят население и совершают теракты, неохотно вступая в открытые вооружённые конфликты с правительственными войсками.

План спецпосланника ООН и ОАГ в Сирии Кофи Аннана предусматривает выполнение сирийским правительством и оппозицией ряда обязательств, в частности, прекращение вооруженного насилия всеми сторонами под эффективным контролем специального ооновского механизма, оказание гуманитарной помощи пострадавшим и запуск межсирийского политдиалога.

Предложения спецпосланника, которые были согласованы с МИД РФ 10 марта, были единогласно поддержаны СБ ООН в заявлении его председателя от 21 марта. При этом было четко зафиксировано, что Аннан будет регулярно информировать Совет Безопасности о продвижении своей миссии. Вооруженного вторжения она не предусматривает.

В конце марта сирийские власти согласились на предложенный спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннаном план по урегулированию кризиса в стране. Вслед за этим Кофи Аннан заявил, что в сирийском вопросе жесткий дедлайн недопустим.