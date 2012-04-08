Марин Ле Пэн призывает к мобилизации против «золотого фашизма»

Выступая сразу после Николя Саркози в Лионе, в зале рассчитанном на 3 тысячи человек забитом полностью, Марин Ле Пэн ответила на попытки действующего президента переманить электорат Национального форонта. Напомним, что накануне Николя Саркози высказался, что понимает их «мучения», но что голосование за Марин Ле Пэн в конечном итоге послужит левым.

Лидер Национального фронта предложила самим сподвижникам определить поддаваться или нет песне серен от действующего президента.

Называя себя единственным кандидатом против системы, особенно против "золотого фашизма" банков и финансовых рынков, а Жан-Люк Меленшона «трижды полезным идиотом" Марин Ле Пэн призвала своих соратников к мобилизации. "Результаты не написала, но ни одного голоса не должно отсутствовать", - сказала она, пообещав "настоящую волну, волну изменений, народное восстание".

Жан-Люку Меленшону досталось больше всего. Что, впрочем, логично. Лидер Левого фронта, против которого Марин Ле Пэн отказалась выступать в дебатах по ходу избирательной кампании, открыто заявил, что для него в этих выборах основным противником является Национальнй фронт, который по последним соцопросам он начал опрережать.

Объясняя определение " трижды полезный идиот", лидер национального фронта заявила что г-н Меленшон помогает Николя Саркози в ослаблении соцпартии в первом туре, создает иллюзию борьбы с системой и позволяет «выпустить пар» левым перед голосованием за Олланда во втором туре.