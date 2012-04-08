Второй раунд переговоров G-6 с Тегераном пройдёт в Стамбуле

Стамбул утвержден в качестве города, где пройдет следующий раунд переговоров между Ираном и "шестеркой". Переговоры назначены на апрель давно, однако место проведения утверждено только в воскресенье.



"АН" писали, что о готовности Турции принять у себя встречу G-6 -"Большой шестерки" (5 постоянных членов Совбеза ООН: США, Великобритания, Франция, Китай, Россия плюс Германия) международных посредников по ядерной программе Тегерана с Ираном турецкий премьер заявил еще в марте.

Ещё ранее турецкий МИД заявлял, что второй этап переговоров между Ираном и G-6 или, как ее называют иначе, группой "пять+один" международных посредников пройдет в начале апреля в Стамбуле.

"Мы предложили провести встречи в Стамбуле, и иранская сторона одобрила нашу идею. Мы также провели переговоры со странами-членами "группы 5+1" и ожидаем их реакции на наше предложение", - отметил Реджеп Тайип Эрдоган, со ссылкой на иранский телеканал "Пресс-ТВ", передает Интерфакс.

"Большая шестёрка" надеется, что переговоры с Ираном в Стамбуле принесут конкретные результаты. Об этом заявила в воскресенье глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон.

"Мы договорились начать переговоры 14 апреля в Стамбуле", - сказала Эштон, выразив надежду на то, что по их завершении "будут достигнуты конкретные результаты" (ранее называлась дата 13 апреля).

Предыдущий раунд диалога между Ираном и группой G-6 состоялся в январе прошлого года именно в Стамбуле. Он завершился безрезультатно, после чего процесс был прерван более чем на год.

Напомним, президент США 13 марта распорядился еще на год продлить односторонние экономические санкции против Ирана. Чуть ранее Барак Обама заявил, что США сделают все возможное, чтобы Иран не заполучил ядерное оружие, однако Белый дом намерен добиваться решения иранской ядерной проблемы дипломатическими средствами. Обама также рекомендовал премьеру Израиля и "Моссаду" в начале февраля воздержатся от удара по Ирану.

МИД РФ заявляет, что военного удара по Ирану допустить нельзя. Наличие военной составляющей ядерной программы Ирана не доказано.

США, Израиль и ряд их западных союзников неоднократно обвиняли Тегеран в том, что в развитии своей ядерной программы он преследует военные цели, не предъявляя при этом какие-либо реальные аргументы в поддержку своих заявлений. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии. Кроме того, Иран настаивает на том, что он, как государство, подписавшее Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и будучи членом МАГАТЭ, имеет полное право разрабатывать и приобретать ядерные технологии, предназначенные для мирных целей.