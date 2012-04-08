Афганистан достиг соглашения с Соединенными Штатами о том, Кабул берет на себя ответственность за ночные операции спецназа против мятежников, таким образом, военнослужащие США, дислоцированные на этой территории смогут спасть спокойнее.

По словам представителя афганских властей, министр обороны Афганистана и командующий американским контингентом сегодня подпишут меморандум об этой договоренности, передаёт Би-Би-Си.

Воздушные рейды, проводившиеся силами афганских военных и НАТО, давно уже являются источником напряженности в отношениях между афганским правительством и американскими военными.

"АН" писали, что в конце марта на военной базе, дислоцированной на юге Афганистана были убиты два военнослужащих ИСАФ человеком, одетым в форму афганской армии. Чуть ранее 24 марта на юге Афганистана в провинции Кандагар в результате теракта погибли девять человек, в том числе, один военнослужащий ИСАФ. В этот же день в провинции Урузган также был убит в результате взрыва бомбы лучший переговорщик президента Карзая с талибами, вместе с ним погиб один из лидеров местного племенного союза и три охранника.

Напомним, за жестокую расправу 11 марта над мирными жителями в провинции Кандагар, среди которых - 9 детей и 3 женщины, "Талибан" обещает мстить и американцам, и правительству Карзая. 20 марта уже 4 человека погибли и 2 ранены во время нападения талибов в провинции Кандагар правительственную делегацию Кабула, в составе которой были братья президента Афганистана Карзая, посетившую место кровавой расправы американского военнослужащего над мирными жителями.

В Афганистане никто не верит, что бойню в Кандагаре устроил один человек. Более того, уже и в США многие выражают сомнение в том, что сержант США Роберт Бэйлс, которому в пятницу предъявлено в США обвинение в убийстве 17 человек, физически сумел бы в двух посёлках расстрелять и сжечь афганцев в их домах за одну ночь. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Афганистана генерал Шир Мохаммад Карими заявлял, что в убийствах принимал участие не один Бейлс, а целая группа американских военнослужащих, а само нападение носило характер спланированного и преднамеренного.

Преступление Бэйлса еще больше обострило взаимоотношения США и Афганистана. 14 марта на главу минобороны США было совершено покушение в Афганистане.

Только с конца февраля, когда по стране прокатилась волна антинатовских выступлений после надругательства на базе Баграм американскими солдатами над Кораном, было отмечено около десятка подобных инцидентов. 13 февраля президент США Барак Обама принес официальные извинения Карзаю за сожжение Корана. Но это не остановило народные волнения, пиком которых стало убийство двух американстких советников в здании МВД Афганистана в Кабуле 25 февраля.

Вывод американских военных из Афганистана запланирован на 2014 год.