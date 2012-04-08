Цхинвал, ЦИК РЮО: в Южной Осетии выборы президента состоялись

Явка в воскресенье к полудню на выборах президента Южной Осетии превысила 30%, что позволяет считать выборы состоявшимися, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии республики Ирина Гассиева.

"К 12:00 порог явки преодолён. По республике проголосовало уже 32,9% граждан. Второй тур выборов можно считать состоявшимся", - сказала секретарь ЦИК, передает Интерфакс.

"АН" писали, что в Южной Осетии на проходящем в воскресенье втором туре президентских выборов проголосовали оба кандидата в президенты - Давид Санакоев и Леонид Тибилов.

Напомним, первый тур выбора президента РЮО прошёл 15 марта. Тогда в выборах участвовали 4 кандидата: экс-председатель Комитета госбезопасности республики Леонид Тибилов; уполномоченный по правам человека при президенте РЮО Давид Санакоев; чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в РФ Дмитрий Медоев и лидер Коммунистической партии Станислав Кочиев.

По результатам первого тура во второй вышли Санакоев и Тибилов.

Напомним, состоявшиеся 27 ноябре 2011 года выборы президента республики закончились безрезультатно. В тот день прошел второй тур, в котором югоосетинский министр образования Алла Джиоева, по данным ее штаба, набрала большее количество голосов на выборах, чем все остальные кандидаты. Тем временем, 29 ноября Верховный суд республики признал результаты второго тура президентских выборов недействительными из-за нарушений. А парламент РЮО 29 ноября на экстренном заседании единогласно при наличии кворума проголосовали за назначение даты повторных выборов президента Южной Осетии на 25 марта.

Однако, на следующий день, 30 ноября Джиоева провозгласила себя избранным президентом республики. 30 же ноября Генпрокуратура Южной Осетии обвинила её в подготовке цветной революции и пообещала принять меры.

На 10 февраля была запланирована инаугурация Джиоевой на пост президента, ею же самой назначенная. Но за день до этого оппозиционный политик попала в реанимацию с гипертоническим кризом после того, как ее попытались доставить на допрос в генпрокуратуру. Сторонники Джиоевой утверждали, что в действительности она пострадала от удара прикладом по голове. 14 февраля Генпрокуратура Южной Осетии приостановила следственные мероприятия в отношении политика по настоянию врачей.