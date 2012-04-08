В угоду ООН власти Сирии не бросят своих граждан на произвол боевиков

После "кровавой субботы" сирийские власти не рискуют подвергать жителей городов опасности остаться один на один с террористическими группировками в городах. Принято решение не спешить с выводом военных частей из крупных населённых пунктов.

За два дня до вступления в силу международного плана по прекращению насилия в Сирии правительство в Дамаске заявило, что не готово вывести свои войска из городов и других населенных пунктов.

В заявлении министерства иностранных дел сказано, что сирийские военные будут выведены только после того, как, по выражению властей, террористические группы дадут письменные заверения в том, что прекратят боевые действия.

"АН" писали, что в ночь на субботу президент Венесуэлы одобрил пошаговые действия президента Сирии по прекращению кровопролития в стране. Уго Чавес провел телефонные переговоры с Башаром Асадом и не нашёл ошибок в его действиях

5 апреля Совбез ООН согласовал текст заявления, которое призывает Сирию к 10 апреля прекратить боевые действия в городах страны и вывезти оттуда тяжёлое вооружение и технику. Сирийское правительство в этот же передало спецпредставителю ООН и ЛАГ Кофи Аннану, что выводит войска из некоторых районов страны. В этот же день МИД РФ заявил, что резолюцию Совбеза ООН по Сирии, которая, в отличие от заявления, обязательна для всех членов организации, Россия поддержит только в том случае, если её приведут в соответствие с планом спецпосланника ООН и ЛАГ Кофи Аннана.

6 апреля правительство Сирии направило послание на имя председателя Совбеза и генсекретаря ООН, касающиеся деятельности вооруженных терргруппировок, которых поддерживают некоторые западные и арабские страны. В этот же день главком оппозиционной Свободной сирийской армией генерал Риад аль-Асаад заявил, что бойцы ССА прекратят военные действия, если президент Сирии Башар Асад выведет войска из городов до 12 апреля. Заявление более, чем амбициозное, с учётом того, что организованная оппоциция не контролирует большую часть из группировок, которые на территории страны тупо грабят население и совершают теракты, неохотно вступая в открытые вооружённые конфликты с правительственными войсками.

Как раз это и показали события последних дней: насилие в Сирии возросло, что делает опасным для граждан Сирии выполнение взятых на себя правительством обязательств.

В субботу в стране погибли до 160 человек. Это был один из самых кровавых дней со времени начала более года назад антиправительственных выступлений.

В субботу же в провинции Идлеб 335 вооруженных боевиков сдались правоохранительным органам. Сдавшиеся заявили, что раскаялись в содеянном, сообщив, что были одурачены пропагандой, и пообещали впредь не вести подрывную деятельность, передает сирийское агентство САНА. Там же сотрудники правоохранительных органов уничтожили ряд боевиков.

В селении Аш-Шифуния провинции Дамаск 7 апреля компетентными органами при сотрудничестве с местными жителями была обнаружена крупная партия оружия разных видов. В результате проведённой спецоперации компетентными органами была конфискована крупная партия оружия, боеприпасов, взрывных устройств и современных средств связи.

В ходе спецоперации было уничтожено несколько боевиков и были задержаны преступники, разыскиваемые за убийства, похищения людей и совершение диверсий.

Кроме того, в субботу на ферме в городе Ябруд провинции Дамаск обнаружено большое количество контрабандных медицинских препаратов. Дом на ферме террористы использовали как тюрьму и место пыток, что подтверждается найденными там окровавленными орудиями.

Также в субботу в квартале Дейр Баальба города Хомс обезврежены пять взрывных устройств, заложенных боевиками между жилыми зданиями и магазинами. В воскресенье продолжается поиск других взрывных устройств, которые могут быть заложены террористами в этом же квартале.

Напомним, план спецпосланника ООН и ОАГ в Сирии Кофи Аннана предусматривает выполнение сирийским правительством и оппозицией ряда обязательств, в частности, прекращение вооруженного насилия всеми сторонами под эффективным контролем специального ооновского механизма, оказание гуманитарной помощи пострадавшим и запуск межсирийского политдиалога.

Предложения спецпосланника, которые были согласованы с МИД РФ 10 марта, были единогласно поддержаны СБ ООН в заявлении его председателя от 21 марта. При этом было четко зафиксировано, что Аннан будет регулярно информировать Совет Безопасности о продвижении своей миссии. Вооруженного вторжения она не предусматривает.

В конце марта сирийские власти согласились на предложенный спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннаном план по урегулированию кризиса в стране. Вслед за этим Кофи Аннан заявил, что в сирийском вопросе жесткий дедлайн недопустим.