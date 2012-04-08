КНДР готовится провести третье подземное ядерное испытание

Третье по счету в своей истории подземное ядерное испытание намерена провести Северная Корея, сообщает в воскресенье южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в разведслужбах.

Информация о предстоящих ядерных подземных испытаниях основана на спутниковых снимках: на полигоне КНДР, где ранее уже проходили ядерные испытания, ведутся, предположительно, подготовительные работы для проведения еще одного ядерного взрыва.