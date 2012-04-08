На выборах президента Южной Осетии проголосовали оба кандидата

В Южной Осетии на проходящем в воскресенье втором туре президентских выборов проголосовали оба кандидата в президенты - Давид Санакоев и Леонид Тибилов.

Санакоев, проголосовавший на избирательном участке N10, сообщил журналистам, что он настроен оптимистично и рассчитывает на победу.Тибилов проголосовавший на том же участке чуть позже, отметил: "Народ должен увидеть в действиях нового президента позитивные перемены".

Оба кандидата поздравили избирателей с Днем конституции, который отмечается в республике 8 апреля, а также с Вербным воскресеньем.