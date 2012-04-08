Хакеры из Anonymous атаковали сайт МВД Великобритании

Группа Anonymous заблокировала сайт Министерства внутренних дел Великобритании, одном из микроблогов группировки сказано, что атака является протестом против планов правительства усилить наблюдение за пользователями Сети.

Портал Министерства внутренних дел стал недоступен около 21:00 по британскому времени (около полуночи по Москве).