В Сирии 7 апреля убито 100 человек, из 74 - мирные жители

В Сирии субботу, 7 апреля, жертвами вооруженных столкновений между правительственными войсками и повстанцами стали более ста человек. Убиты 74 мирных жителя, передает Agence France-Presse со ссылкой на правозащитные организации.40 мирных жителей были убиты в городе Латамна в провинции Хама.

Войска президента Сирии Башара Асада начали массированное наступление на Латамну минувшей ночью. Вооруженные столкновения, повлекшие за собой гибель невинных людей, произошли и в других населенных пунктах провинции Хама, а также в провинции Хомс, передает Лента.ру.

В этот же день повстанцы предприняли попытку захватить штаб-квартиру военного разведведомства в одном из крупнейших сирийских городов Алеппо. За сутки здесь были убиты 16 повстанцев и 17 военнослужащих правительственных войск.

В Дамаске в субботу прошла демонстрация в поддержку правящей Партии арабского социалистического возрождения ("Баас") и ее лидера Асада. Она была приурочена к 65-летию создания партии. В акции приняли участие тысячи человек.

"АН" писали, что накануне правительство Сирии направило в адрес председателя Совбеза и генсекретаря ООН послание, касающиеся деятельности боевиков, которых поддерживают некоторые западные и арабские страны.

Напомним, 7 мая в Сирийской арабской республике будут проведены парламентские выборы в соответствии с новой Конституцией страны.

Президент Венесуэлы одобрил пошаговые действия президента Сирии по прекращению кровопролития в стране. В ночь на субботу Уго Чавес провел телефонные переговоры с Башаром Асадом и не нашёл ошибок в его действиях.