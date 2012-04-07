Николя Саркози пытается переубедить электорат ультраправых и центра юмором

На финальной стадии, за две недели до первого тура президентских выборов, Николя Саркози начал полномасштабную атаку. В этот раз на митинге в Нормандии им по полной программе было пущено в ход одно из самых эффективных орудий - юмор. На встрече в городе Кан, собравшей около 5 тысяч участников, действующий президент «зажигал», веселя народ и собственных министров вместе с другими представителями группы поддержки, представленными в лице Брюно Ле Мэра, Розелин Башло, Франсуа Копе, Бернадет Ширак и др.

Речь в первую очередь была обращена к потенциальным избирателям Национального фронта и центра, но досталось в результате основному оппоненту. Как известно, по последним соцопросам, если в первом туре выборов Николя Саркози получал небольшое преимущество перед кандидатом от соцпартии Франсуа Олландом, то во втором со значительным отрывом он ему проигрывал. Изменить ситуацию могло лишь успешное переманивание электората ультраправых или центра.

Обращаясь к соратникам Марин Ле Пэн, Николя Саркози прямо заявил, что он «понимает их мучения», но подчеркивал, что при этом голосование за Национальный фронт не решит никакой проблемы и «каждый голос национального фронта будет использован левыми».

"Что у вас общего с Жан-Люком Mеленшоном», - продолжал он с другой частью аудитории, - «с теми, кто проповедует ненависть, дефицит, кто отрицает реальность жизни?"

"Есть те, которые имитируют Франсуа Миттеран, но не те, кто хочет Франсуа Миттерана". Николя Саркози напомнил, что за два семилетних срока Франсуа Миттеран запустил во Франции 40 атомных реакторов, в то время как Франсуа Олланд сразу после своего избрания планирует закрыть центральную атомную станцию в Альзасе. Затрагивая тему риска, связанного с атомом, Николя Саркози напомнил, что при аварии на Фукусиме причинами послужили 42-метровые волны. «Я поторопился посмотреть на карте», где находится эта станция ... в Альзасе!»

"Франсуа Олланд дал свою программу на год, но я думал, что мы выставляем свою кандидатуру на пять лет!",- продолжил комментировать программу первых шагов своего оппонента Николя Саркози. "За один год мы потратим все без остатка, а далее мы приступим к (реформе - авт.) пенсии".

В завершении Николя Саркози вновь вернулся к одной из стержневых идей своего оппонента. "Г-н Олланд против рассизма? Мы удалим слово "раса" из Конституции", - констатировал он без комментариев.