Уго Чавес дал карт-бланш Башару Асаду по разруливанию ситуации в Сирии

Президент Венесуэлы одобрил пошаговые действия президента Сирии по прекращению кровопролития в стране. В ночь на субботу Уго Чавес провел телефонные переговоры с Башаром Асадом и не нашёл ошибок в его действиях.

"Башад Асад очень подробно рассказал мне обо всех реформах политической системы, которые он проводит: о референдуме, новой Конституции, а также о новом законе о политических партиях", - заявил Чавес в интервью венесуэльскому телевидению, передает Интерфакс.

В коммюнике МИД Венесуэлы, распространенном по итогам переговоров, сообщается, что "У.Чавес высказался за стабилизацию ситуации в Сирии, которая всегда была центром борьбы арабских народов за независимость и против империализма".

"АН" писали, что накануне правительство Сирии направило в адрес председателя Совбеза и генсекретаря ООН послание, касающиеся деятельности боевиков, которых поддерживают некоторые западные и арабские страны.

Напомним, 7 мая в Сирийской арабской республике будут проведены парламентские выборы в соответствии с новой Конституцией страны.

Президент Венесуэлы Уго Чавес в ночь на 1 апреля отбыл на Кубу для прохождения очередного курса радиотерапии для борьбы с онкологическим заболеванием. Он будет участвовать в президентских выборах, назначенных на октябрь.