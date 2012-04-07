Сирия напомнила ООН о дочернем долге перед одной из её матерей

Правительство Сирии направило накануне послание на имя председателя Совбеза и генсекретаря ООН, касающиеся деятельности вооруженных террористических группировок, которых поддерживают некоторые западные и арабские страны.

"За последнее время, после принятия Сирией плана урегулирования Кофи Аннана, в стране произошли террористические взрывы, по предварительной версии связанные с деятельностью на ее территории организации "Аль-Каида", и были совершены новые преступления вооруженными группировками. При этом участились провокации со стороны кругов, заявляющих о своей якобы лояльности к Сирии и поддержке миссии спецпосланника ООН, а на практике совершающих действия, идущие вразрез с планами Кофи Аннана по восстановлению безопасности и стабильности в САР", - говорится в посланиях передает в субботу сирийское информационное агентство САНА.

Как подчеркивается в посланиях, последние вс тречи “друзей Сирии“ доказывают, что их цель - пролитие крови сирийцами, поскольку поддерживающие их круги открыто сообщают о создании фондов по финансированию вооруженных группировок.

"Стороны, причастные к обострению сирийского кризиса путем информационных провокаций, поддержки и финансирования вооруженных группировок, признали наличие вооруженных террористов в Сирии только после подтверждения фактов убийств, разрушений и террора с их стороны миссией ЛАГ. Эти же круги способствовали отзыву арабских наблюдателей и прекращению их миссии на территории Сирии, поскольку доклад главы группы наблюдетелей не соответствовал интересам врагов страны в ЛАГ и за ее пределами", - говорится в тексте сообщений.

В посланиях говорится, что Сирия представила миссии арабских наблюдателей и Генассамблее ООН документы, подтверждающие факты преступлений, совершенных группировками против мирных граждан, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, частных и государственных объектов, отрицательно сказавшихся на жизни сирийских граждан. Число военнослужащих и сотрудников спецслужб достигло 2088 человек, полицейских – превысило 478 человек. Также документально подтверждено число погибших мирных граждан, женщин и детей, число жертв похищений и ограблений, количество похищенных служебных машин.

В посланиях выражено недоумение в связи с тем, что СМИ и ответственные лица в ряде государств, которые заявляют о тревоге за сирийский народ, замалчивают факты этих преступлений. Более того, они способствуют принятию решений в региональных и международных организациях, направленных на искажение имиджа Сирии, нивелирование ее региональной и международной роли, несущих угрозу ее стабильности, независимости и суверенитету.

В посланиях говорится, что представители некоторых стран в ООН провоцируют международную организацию против Сирии с целью провала миссии Кофи Аннана.

"Сирия призывает все страны мирового сообщества к сотрудничеству с ней для пресечения террора и выполнения международных соглашений, касающихся борьбы с терроризмом, а также требует от международного сообщества и Совбеза ООН принять необходимые меры для прекращения финансирования и подготовки террористических акций соседними с ней странами", - подчёркивается в посланиях.

В посланиях также указывается на тесные связи вооруженных группировок в Сирии с международным терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и контрабандой оружия. Международные организации должны скоординировать свои усилия на всех уровнях, чтобы противостоять угрозе глобальной безопасности и осудить проявления терроризма в Сирии.

"Сирия - одна из основательниц ООН и ее активный ее член - надеется на тесное сотрудничество со всеми странами мира в целях искоренения террора и перекрытия источников его финансирования, чтобы предотвратить катастрофы и человеческие трагедии в независимых суверенных государствах", - напоминает правительство Сирии в послания в ООН.

Организация Объединённых Наций, ООН —международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. Основы её деятельности и структура разрабатывались в годы Второй мировой войны ведущими участниками антигитлеровской коалиции. Название "Объединённые Нации" было впервые использовано в Декларации Объединённых Наций, подписанной 1 января 1942 года.

"АН" писали, что накануне главком оппозиционной Свободной сирийской армией генерал Риад аль-Асаад заявил, что бойцы ССА прекратят военные действия, если президент Сирии Башар Асад выведет войска из городов до 12 апреля. Заявление более, чем амбициозное, с учётом того, что организованная оппоциция не контролирует большую часть из группировок, которые на территории страны тупо грабят население и совершают теракты, неохотно вступая в открытые вооружённые конфликты с правительственными войсками.

На текущей неделе представители Свободной сирийской армии встретились с направленной спецпосланником ООН и ЛАГ Кофи Аннаном передовой группой переговорщиков и обсудили перспективы перемирия. 5 апреля Совбез ООН согласовал текст заявления, которое призывает Сирию к 10 апреля прекратить боевые действия в городах страны и вывезти оттуда тяжёлое вооружение и технику.

Напомним, сирийское правительство 5 апреля передало спецпредставителю ООН и ЛАГ Кофи Аннану, что выводит войска из некоторых районов страны. В этот же день МИД РФ заявил, что резолюцию Совбеза ООН по Сирии, которая, в отличие от заявления, обязательна для всех членов организации, Россия поддержит только в том случае, если её приведут в соответствие с планом спецпосланника ООН и ЛАГ Кофи Аннана.

План спецпосланника ООН и ОАГ в Сирии Кофи Аннана предусматривает выполнение сирийским правительством и оппозицией ряда обязательств, в частности, прекращение вооруженного насилия всеми сторонами под эффективным контролем специального ооновского механизма, оказание гуманитарной помощи пострадавшим и запуск межсирийского политдиалога.

Предложения спецпосланника, которые были согласованы с МИД РФ 10 марта, былиединогласно поддержаны СБ ООН в заявлении его председателя от 21 марта. При этом было четко зафиксировано, что Аннан будет регулярно информировать Совет Безопасности о продвижении своей миссии. Вооруженного вторжения она не предусматривает.

В конце марта сирийские власти согласились на предложенный спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннаном план по урегулированию кризиса в стране. Вслед за этим Кофи Аннан заявил, что в сирийском вопросе жесткий дедлайн недопустим.