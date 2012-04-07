Скончался американский художник Томас Кинкейд

Американский художник-пейзажист Томас Кинкейд умер в возрасте 54 лет: мастер скончался в пятницу своем доме в Лос-Гатосе, штат Калифорния. Кинкейд числится у коллекционеров одним из самых популярных современных художников Америки.

Арт-дилеры получали от продажи его картин ежегодно многомиллионные доходы.