150 пакистанских военных попали под лавину

Около 150 пакистанских военнослужащих попали под снежную лавину, инцидент произошел в Гималаях на востоке горной гряды Каракорум близ ледника Сиачен на границе с Индией, передают западные СМИ.

Западные СМИ передают, что лавина накрыла штаб одного из батальонов. Официальной информации о данном ЧП нет.