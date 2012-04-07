Польша продлила расследование обстоятельств катастрофы под Смоленском

Самолет Ту-154 президента Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродроме "Северный", главная военная прокуратура объявила о продлении до октября срока расследования причин катастрофы.

Причина продления срока расследования - большой объём материалов. Напомним, что два года назад погибли все находившиеся на борту 96 человек, включая президента Польши, его супругу, восемь членов экипажа и многих высокопоставленных представителей польских властей.

О продлении сроков расследования катастрофы сообщил журналистам пресс-секретарь ГВП Польши полковник Збигнев Жепа.