В Турции обрушился мост, пропали 11 человек
7 апреля 2012, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]
В Турции обрушилась часть моста на севере страны. В результате без вести пропали по меньшей мере 11 человек. Инцидент произошел в пятницу, 6 апреля, в провинции Зонгулдак.
В реку пали по меньшей мере два автомобиля, в том числе микроавтобус, находившиеся на мосту во время его обрушения. Местные жители заявили о пропаже 11 человек, передает РИА Новости. В настоящее время ведется поисковая операция, осложненная сильным течением реки из-за таящих снегов.